Компания Meta* была оштрафована за нарушение законов о защите данных и правах потребителей.

20 июля правительство Нигерии наложило огромный штраф в размере 2,2 миллиона долларов (примерно 193 645 317 рублей) на Meta*, материнскую компанию Facebook и WhatsApp, сообщает Gizmochina. Этот штраф последовал после расследования, которое выявило неоднократное нарушение Meta* законов страны о защите данных и правах потребителей.

Федеральная комиссия по защите прав потребителей Нигерии (FCCPC) рассказала о некоторых конкретных нарушениях, выявленных в ходе расследования. К ним относятся несанкционированный обмен данными нигерийских пользователей, лишение потребителей права контролировать свои собственные данные, дискриминационная практика и злоупотребление доминирующим положением на рынке. В своем заявлении генеральный директор FCCPC Адаму Абдуллахи заявил, что комиссия удовлетворена собранными доказательствами и подтвердил, что у Meta* было достаточно возможностей для решения проблем. «Комитет принял окончательное решение и наказал компанию Meta*», — заключил Абдуллахи.

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источник изображения: GizmochinaК слову сказать в июне итальянский антимонопольный орган (AGCM) наложил на Meta* штраф в размере 3,5 млн евро за недобросовестную деловую практику. Расследование AGCM показало, что Meta* явно не получала согласие пользователей на сбор и использование данных в коммерческих целях в процессе регистрации в Instagram. Кроме того, итальянский регулятор обнаружил, что Meta* не предоставила пользователям надлежащие каналы связи для оспаривания заблокированных аккаунтов Facebook и Instagram. Несмотря на то, что AGCM сообщила, что Meta* с тех пор исправила эту практику, последствия этих нарушений становятся все более очевидными.

*Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.