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Аскар_Техник
Глава Xiaomi раскрыл характеристики складного смартфона Mix Fold 4
Xiaomi представит Mix Fold 4 19 июля в Китае. Устройство будет доступно в синем и белом цветах, оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Mix Fold 4 также получит улучшенный шарнир Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0, защиту от воды IPX8 и четыре камеры Leica.

Компания Xiaomi официально подтвердила, что представит Mix Fold 4 19 июля в Китае. Помимо подтверждения даты запуска, компания подтвердила дизайн и ключевые характеристики Mix Fold 4, пишет Gizmochina. Постер Xiaomi Mix Fold 4, показывает, что  смартфон будет доступен как минимум в синем и белом цветах. Задняя панель устройства имеет прямоугольный модуль камеры с небольшой кривизной по нижнему краю. Недавняя утечка предположила, что Mix Fold 4 будет выпускаться в черном варианте.

Xiaomi подтвердила, что Mix Fold 4 имеет процессор Snapdrgon 8 Gen 3, что означает, что он будет конкурировать с такими моделями, как Vivo X Fold 3 Pro, Honor Magic V3 и Samsung Galaxy Z Fold 6 на китайском рынке. Согласно недавнему отчету, самый продвинутый вариант Mix Fold 4 будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

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источник изображения: GizmochinaПо словам бренда, Mix Fold 4 станет его первым складным телефоном с шарниром Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0, что значительно повысит надежность при сохранении его тонкости. Mix Fold 4 весит 226 г и имеет толщину 9,47 мм. Он будет обладать водонепроницаемостью IPX8.

Mix Fold 4 оснащен четырьмя камерами Leica, включая перископический модуль с 5-кратным оптическим зумом. Кроме того, устройство предлагает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и двустороннюю спутниковую связь.

#xiaomi mix fold 4
Источник: gizmochina.com
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Появилось первое изображение смартфона Xiaomi MIX Fold 4
Опубликован ряд характеристик и рендер складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 поступит к запуску 19 июля
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