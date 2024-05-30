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Аскар_Техник
Motorola G04s запущен в Индии
Motorola выпустила на индийский рынок бюджетный смартфон G04s с процессором UniSoC T606, 4 ГБ ОЗУ, 6,56-дюймовым экраном HD+, 50 Мп камерой и батареей на 5000 мА * ч. Продажи начнутся 5 июня по цене от 6 999 рупий.

Motorola официально выпустила на индийский рынок новый смартфон Motorola G04s, который предлагает множество функций и может потягаться с конкурентами. Новый Motorola G04s является бюджетной моделью, но он может предложить то, чего нет у конкурентов своего сегмента.

Motorola G04s оснащен процессором UniSoC T606, который взаимодействует в паре с 4 ГБ ОЗУ, информация об оперативной памяти пока не известна. Он оснащен 6,56-дюймовой ЖК-панелью с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц с защитой экрана Corning Gorilla Glass 3. У Motorola G04s 50-мегапиксельная основная камера с портретным режимом и автоматическим режимом ночного видения. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мА*ч, который заряжается от 15 Вт адаптера питания. В телефоне стоит MyUX на базе Android 14. Motorola G04s доступен в четырех ярких цветовых вариантах: Sunrise Orange, Sea Green, Satin Blue и Concord Black. Телефон поступит в продажу с 5 июня. Стоимость устройства начинается с 6 999 рупий, что примерно 7 497,26 рублей по нашему курсу

#motorola
Источник: mysmartprice.com
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