Центр организации дорожного движения Москвы начал тестирование новых светофоров, которые предупреждают пешеходов о возможной опасности на перекрестках. Если такие светофоры успешно пройдут тестирование, их использование будет расширено, особенно на участках с высоким риском ДТП.

Центр организации дорожного движения, расположенный в Москве, приступил к проведению тестирования новых светофоров. Эти светофоры стали нововведением, которое обеспечивает безопасность пешеходов на переходах.

Ранее, когда зеленый свет горел для пешеходов и машин, поворачивающих на перекрестке, предупреждение о возможности появления автомобиля срабатывало только для водителей, а пешеходы оставались в неведении. Теперь же, благодаря новому оборудованию, пешеходы также предупреждены о возможной опасности. На светофорах, установленных на пешеходных переходах, в случае совмещенного движения мигает силуэт автомобиля и восклицательный знак, что служит дополнительным сигналом для пешеходов.

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Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что в случае успешной апробации новых светофоров будет рассмотрен вопрос об их широком использовании, прежде всего, на участках, где существует риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время тестирование проводится на пяти различных перекрестках столицы.

Внедрение новых светофоров является важным шагом в обеспечении безопасности дорожного движения в городе Москве. Благодаря этому нововведению, пешеходы смогут быть более внимательными и осторожными при переходе дороги, что, в свою очередь, снизит вероятность возникновения ДТП и повысит общий уровень безопасности на дорогах столицы.