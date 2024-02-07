Внешний вид изменился незначительно, но автомобили стали выглядеть современнее. Внутри обновился экран мультимедиа и появилась поддержка нового CarPlay.

Porsche продолжает удивлять своих поклонников обновлениями своих электрических автомобилей. На этот раз, после презентации третьего поколения Panamera и второго поколения Macan, компания обновила модель Taycan, добавив ей новые, более мощные двигатели. Внешний вид Taycan претерпел изменения, в основном, в передней части. Фары и фонари получили новый дизайн, а бампера были обновлены. В результате обновления, седан и универсал Cross Turismo стали выглядеть более современно и стильно.

Однако, несмотря на эти изменения, Taycan все еще далек от звания самого красивого автомобиля. Внутри автомобиля изменения минимальны. Был обновлен экран мультимедиа и добавлена поддержка нового CarPlay, что облегчает использование автомобиля и делает его более удобным для пользователя. Но главное изменение произошло в технической части автомобиля. Все версии Taycan получили новые двигатели, которые стали мощнее и легче. Например, мощность базового Taycan выросла с 402 л.с. до 483 л.с., что значительно увеличило производительность автомобиля.

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Таким образом, Porsche продолжает активно развивать свою линейку электрических автомобилей, обновляя модели и улучшая их характеристики. Обновленный Taycan станет отличным выбором для тех, кто ценит стиль, комфорт и экологичность.