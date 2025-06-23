ПТРК Akeron MP пробивает 1000 мм брони или 2000 мм бетона

Фото предоставлено: MBDA

Akeron MP — это переносной противотанковый комплекс пятого поколения, оснащенный инновационной системой искусственного интеллекта Ground Warden, что значительно повышает его боевые возможности. Вся система весит около 15 кг вместе с пусковой трубой, имеет длину 1,3 метра и диаметр 140 мм.

Akeron MP предназначен для поражения бронетехники, укреплений и живой силы противника на дистанциях от 150 метров до 5 километров. Ракета оснащена двухрежимным твердотопливным двигателем. Боевая часть способна пробивать до 1000 мм гомогенной брони и до 2000 мм бетона.

Наведение ракеты реализовано с помощью би-режимной головки самонаведения с инфракрасным и телевизионным датчиками, что обеспечивает работу в режиме «выстрелил и забыл» и с возможностью коррекции траектории по оптоволоконной линии связи в режиме «man-on-the-loop». Это позволяет поражать цели вне прямой видимости, включая скрытую бронетехнику и укрепления.

Пусковой модуль комплекса весит около 11 кг, включая треногу и батарею, оснащен лазерным дальномером, GPS, магнитным компасом и высокоразрешающей оптикой для работы в дневное и ночное время. Интеграция с системой Ground Warden, использующей ИИ для анализа данных с головки самонаведения, беспилотников и разведки, позволяет оператору получать рекомендации по выбору целей и оптимальному моменту пуска через защищенный планшет, повышая эффективность и безопасность применения.

Система также поддерживает сетевое взаимодействие с другими боевыми платформами, что соответствует концепции сетевых боевых систем (NCW). Благодаря компактности и модульной архитектуре Akeron MP может использоваться как пехотой, так и устанавливаться на боевые машины.