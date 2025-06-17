Зафиксирован резкий рост аварий и потерь аппаратов

В последние недели вдоль побережья Балтийского моря зафиксирован резкий рост помех в работе GPS-сигналов, что значительно осложняет управление беспилотными летательными аппаратами. По данным вооружённых сил Литвы, уровень помех увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно сильные нарушения наблюдаются в районе порта Клайпеда и Куршской косы.

Профессиональные операторы дронов отмечают, что помехи теперь затрагивают не только навигационные сигналы, но и управляющие команды, что приводит к авариям и потере контроля над аппаратами. Так, несколько дронов уже разбились, а у других наблюдались серьезные перебои в связи. Наиболее остро проблемы проявляются в прибрежной зоне и над Куршским заливом.

Военные аналитики связывают эти помехи с активным применением радиоэлектронных средств неизвестного происхождения, направленных на ограничение разведывательных и военных операций в регионе. Такие действия создают серьезные риски для безопасности гражданской авиации и морского транспорта, поскольку нарушают работу навигационных систем и могут приводить к ложным показаниям автоматических идентификационных систем судов.

Рост интенсивности помех совпал с нарастающей напряженностью в регионе и подобные действия рассматриваются как часть комплексной стратегии по ограничению возможностей противников и усилению контроля над важными стратегическими районами.