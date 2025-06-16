Система PAWS-2 HR предназначена для защиты воздушных судов от ракет класса «земля–воздух» и «воздух–воздух» и переносных зенитных комплексов

Израильская компания Elbit Systems представила новую систему предупреждения о ракетных угрозах — PAWS-2 High Resolution (HR), предназначенную для повышения выживаемости и боевой эффективности воздушных судов в условиях повышенной опасности. Система разработана для применения на истребителях, транспортных самолётах и вертолётах, действующих в сложных тактических условиях.

Система PAWS-2 HR. изображение: Elbit Systems

PAWS-2 HR представляет собой пассивную инфракрасную систему обнаружения, способную распознавать широкий спектр угроз, включая зенитные ракеты, воздушные комплексы и переносные зенитные установки, независимо от типа их наведения. В её основе лежит новый охлаждаемый датчик среднего инфракрасного диапазона (MWIR) с разрешением свыше пяти мегапикселей. Это позволяет обеспечить дальнее обнаружение целей, точное определение направления запуска и оперативное предупреждение экипажа для принятия контрмер.

Система оснащена продвинутыми алгоритмами обработки изображений, которые значительно снижают уровень ложных срабатываний даже при наличии сложного фона и активных помех. Благодаря увеличенному радиусу обнаружения и высокой угловой точности система способна надежно отличать реальные атаки от случайных запусков ракет вблизи самолета.

Особенностью PAWS-2 HR стала возможность обнаруживать выстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и противотанковых ракет благодаря высокой частоте выборки сигнала. Эта функция делает систему особенно ценной для защиты вертолетных групп, действующих в зоне активных боевых действий.

По заявлению Elbit Systems, новая система является важным технологическим прорывом в области воздушной обороны и соответствует растущим требованиям современных ВВС по защите летательных аппаратов от новых видов угроз.