OW5-A10, способна за секунды уничтожать дроны

Мобильная лазерная система OW5-A10 предназначена для быстрого реагирования на низколетящие и медленно движущиеся объекты, а также оптимизирована для борьбы с атаками роев дронов.

Система OW5-A10 установлена на трехосном шасси Dongfeng Mengshi и способна генерировать лазерный луч мощностью 10 киловатт, этого достаточно для поражения или уничтожения беспилотных летательных аппаратов всего за несколько секунд.

В отличие от традиционных средств перехвата, лазерное оружие обеспечивает более низкую стоимость одного выстрела, мгновенное поражение цели и минимальный сопутствующий ущерб.

Эксперты отмечают, что при подключении к стабильному источнику питания система может работать практически непрерывно, требует минимального обслуживания и способна поражать цели сразу после их обнаружения. В китайских СМИ также утверждается, что лазерная установка показала высокую эффективность в боевых условиях — в период испытаний ей удалось сбить более десятка дронов.