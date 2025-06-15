Могут ли поставки Су-35 изменить баланс сил в пользу Ирана

По данным источников, Иран уже разместил заказ на эти самолёты, а подготовка его пилотов в России продолжается с 2022 года. Эти поставки могут стать важным стратегическим шагом, способным значительно повысить боевой потенциал ВВС Ирана, которые долгое время оставались устаревшими и недостаточно модернизированными. Хотя объём закупок небольшой — предполагается, что Су-35 составят лишь около 10% от общего числа иранских истребителей, их появление может изменить ситуацию.

Су-35 ВВС России

Су-35 обладает передовым радаром Irbis-E и антеннами L-диапазона, которые позволяют обнаруживать даже малозаметные цели, такие как американские F-35. Это делает его особенно опасным противником для парка израильских F-15 и F-16, доминирующих в воздушном пространстве региона. Оснащенный дальнобойными ракетами Р-37М, он способен атаковать не только боевые самолеты, но и системы поддержки — воздушные танкеры и радиолокационные комплексы дальнего действия.

Израильские F-35 и F-15 дозаправляются в воздухе во время имитации атаки на Иран

Если Россия ускорит поставки этих истребителей, это окажет прямое влияние на воздушный баланс в регионе. Для Израиля, который полагается на свое технологическое преимущество в воздухе, появление Су-35 в составе ВВС Ирана станет серьезным вызовом.

Су-35 ВВС России запустил ракету класса «воздух-воздух» Р-37М

Такие поставки станут не только военным, но и политическим заявлением: Россия демонстрирует готовность поддерживать своих союзников в условиях растущего давления со стороны Запада.