Спутники Gen-3 с искусственным интеллектом быстро распознают военные объекты и используют коротковолновое инфракрасное излучение для разведки при плохой видимости.

Всего через 12 часов после запуска второго спутника поколения Gen-3 американская компания BlackSky Technology успешно получила первые высокоточные и оперативные снимки. Спутник сделал снимки с высоким разрешением над военной базой Гольмуд в провинции Цинхай, Китай, 9 июня в 7:45 утра по местному времени.

Снимки авиабазы Голмуд, провинция Цинхай, Китай, сделанные спутником Gen-3. Фото: BlackSky

Эти изображения позволяют быстро получать важную разведывательную информацию о перемещениях самолетов и наземной техники, а также о работе ключевых объектов. Весь процесс — от запуска спутника и съемки до передачи и обработки данных — занял менее суток, что значительно быстрее традиционных циклов получения спутниковой информации.

Спутники Gen-3 оснащены искусственным интеллектом, который позволяет быстро распознавать широкий спектр военных объектов, а также используют коротковолновое инфракрасное излучение для улучшения качества разведки в условиях низкой освещенности и плохой видимости.

Генеральный директор BlackSky Брайан О’Тул подчеркнул, что в современных условиях национальной безопасности заказчики требуют разведданных с космоса с «скоростью, соответствующей темпу боевых действий».

«BlackSky стремится предоставить клиентам непревзойденное преимущество за счет скорости, масштаба и экономической эффективности. Наши возможности динамического мониторинга в реальном времени отлично дополняют национальные космические ресурсы, особенно в стратегических и тактических операциях, где важна скорость принятия решений», — отметил О’Тул.



