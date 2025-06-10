Новая ИИ-система анализирует звуковой профиль подводного объекта, тепловое излучение, гидроакустический сигнал и поведенческие паттерны цели

В Китае работают над новой системой наведения для скоростных торпед, оснащенный искусственным интеллектом. Цель технологии — повысить эффективность поражения подводных целей за счет способности отличать настоящие субмарины от имитаторов.

Начальное тестирование показало, что ИИ способен с высокой точностью различать реальные подводные лодки и различные виды подводных ложных целей, достигнув средней точности распознавания на уровне 92,2 процента.

Новая ИИ-система использует алгоритмы машинного обучения, обученные на обширных массивах данных о шумовых характеристиках различных типов подводных объектов — от традиционных дизель-электрических субмарин до новых поколений ядерных подлодок. Система способна анализировать не только звуковой профиль цели, но и ее тепловое излучение, форму гидроакустического сигнала, а также поведенческие паттерны, такие как маневры и изменение скорости.

Такой подход позволяет торпеде принимать решение о выборе цели без участия оператора, обеспечивая автономное функционирование даже при потере связи с носителем. Это особенно важно на фоне роста применения современных методов противодействия подводным ударам, включая использование акустических имитаторов, тепловых ловушек и многочисленных автономных дронов, предназначенных для отвлечения и дезориентации торпед.

В дальнейшем ожидается углубленная интеграция ИИ в другие аспекты — от автономных подводных дронов до систем обмена данными между надводными и подводными силами.