Многофункциональный бронеавтомобиль Wolf 4x4, способен эффективно бороться с дронами, вертолетами и боевыми самолетами.

Wolf построен на модульном 4x4 шасси с независимой подвеской, имеет массу до 5 тонн и развивает скорость до 120 км/ч. Машина рассчитана на экипаж из пяти человек и работает при температурах от -40°C до +49°C. Основным вооружением служит дистанционно управляемая башня Mangart с 25-мм автоматической пушкой Oerlikon KBA, совместимой с боеприпасами НАТО, а также возможностью установки пулемётов и ракет. Башня обеспечивает круговой обзор и угол возвышения до 75°.

Главной особенностью комплекса стал установленный на башне S-диапазонный AESA-радар с круговым обзором, способный одновременно отслеживать до 150 целей. Он обнаруживает дроны на расстоянии до 10 км, истребители — до 20 км, вертолёты — до 13 км, а также поддерживает баллистические расчёты для точного наведения оружия. Для прицеливания используется оптико-электронная система EOS Lotus Lite с тепловизором, дневными и ночными камерами и лазерным дальномером.

Благодаря лёгкой конструкции и модульности, Wolf выгодно отличается от аналогов, таких как IM-SHORAD (США) и Skyranger 30 (Германия), демонстрируя превосходную проходимость и возможность быстрого развертывания. Комплекс может использоваться для защиты бригад, сопровождения конвоев и ведения боя в городах.