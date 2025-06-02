ВМС США объявили о планах отказаться от использования боеприпасов, образующих характерный белый дым при выстреле, чтобы повысить скрытность и безопасность своих подразделений в современных военных конфликтах.

«Мы тратим все свое время на создание изысканных или малозаметных платформ, а затем стреляем из оружия, оставляющее за собой след выхлопных газов, который можно увидеть из космоса», сказала Эннмари Шахан, менеджер по науке и технологиям в Индийском главном дивизионе центра надводных боевых действий ВМС.

Традиционные пороховые заряды, применяемые в артиллерийских и корабельных орудиях, создают заметный белый дым, который может демаскировать позицию корабля или батареи, облегчая противнику обнаружение и ответный удар.

В связи с этим в США инициировали программу по поиску и внедрению новых бездымных или малодымных технологий для своих артиллерийских систем. Особое внимание уделяется разработке альтернативных составов пороха и модернизации существующих боеприпасов, чтобы минимизировать визуальную и тепловую сигнатуру при стрельбе.

ВМС США рассматривают несколько технических подходов для решения проблемы:

Модификация топливных систем: Внедрение новых систем впрыска топлива, обеспечивающих более полное сгорание даже на холодном запуске.

Использование катализаторов и фильтров: Разработка и установка специальных катализаторов, которые разлагают остаточные частицы и снижают образование дыма.

Улучшение программного обеспечения управления двигателем: Новые алгоритмы управления процессом запуска позволят оптимизировать подачу воздуха и топлива, минимизируя выбросы.

Переход на альтернативные виды топлива: Рассматривается использование синтетических и экологически чистых видов топлива, которые при сгорании выделяют меньше видимых продуктов.

Первые испытания модернизированных систем уже проводятся на нескольких кораблях класса Arleigh Burke. По словам представителей ВМС, предварительные результаты показывают значительное снижение дымовых выбросов при запуске двигателей.

Эксперты отмечают, что переход на бездымные технологии не только повысит боевую устойчивость кораблей и береговых батарей, но и усложнит противнику ведение разведки и наведение высокоточного оружия.