Чешская компания STV Group продемонстрировала глубоко модернизированную версию основного боевого танка Т-72, остающегося одной из ключевых боевых машин армии Чехии.

Эта модернизация стала результатом национальной программы обновления парка бронетехники, направленной на повышение боеспособности при ограниченных бюджетных возможностях.

Обновлённый Т-72 получил 12-цилиндровый дизельный двигатель В-46 объёмом 38,9 литра, который обеспечивает танку массой до 46 тонн необходимую мощность и надежную мобильность на различных типах местности. Двигатель работает в паре с оптимизированной трансмиссией, что гарантирует высокую проходимость и устойчивость в бою.

Для повышения живучести машина оснащена современной динамической защитой (ERA) собственного производства STV, способной эффективно противостоять кумулятивным боеприпасам, тандемным боеголовкам и современным противотанковым средствам. Основное вооружение танка — 125-мм гладкоствольная пушка, совместимая с широким спектром местных боеприпасов: бронебойными, кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами.

Модернизированный Т-72 также оборудован современным комплексом управления огнём, тепловизионной оптикой, цифровыми датчиками и средствами связи, совместимыми со стандартами НАТО. Это позволяет сохранять высокую эффективность танковых подразделений до полного перевооружения на западные образцы.

В настоящее время армия Чехии эксплуатирует 30 танков T-72M4CZ и 14 Leopard 2A4, при этом модернизированные Т-72 продолжают играть важную роль в 7-й механизированной бригаде.

Программа обновления, реализуемая STV Group, рассчитана не только на внутренний рынок, но и на экспорт: танк Т-72 все еще используется более чем в 30 странах мира, а новая программа модернизации позволяет существенно продлить срок его службы и повысить боевые возможности при умеренных затратах.