Устройство создано для обнаружения микробеспилотников — маленьких дронов, которые трудно заметить. Такие дроны часто принимают за птиц или мелкие объекты. Новый радар должен решить эту проблему.

РЛС СКАНТЕР Сфера. Фото: Терма

SCANTER Sphera использует программно-определяемую архитектуру. Это позволяет обновлять систему без замены оборудования. Радар легко адаптировать под новые задачи. Устройство компактное и устойчивое к погодным условиям. Оно работает даже в сильный дождь, при экстремальных температурах и радиопомехах.

Главной особенностью стал встроенный искусственный интеллект. Он анализирует не только размер цели, но и её поведение. SCANTER Sphera фиксирует микродоплеровские сигнатуры — крошечные изменения радиолокационных сигналов, вызванные вращением пропеллеров дрона или особенностями его полёта. Это позволяет с высокой точностью отличать настоящие угрозы от ложных целей. Система эффективно распознает дроны весом до 9 кг.

Вид спереди на радар SCANTER Sphera. Фото: Terma

Радиус обнаружения увеличен на 50% по сравнению с аналогами. Такой показатель дает больше времени для принятия решений. Радар устойчив к глушению и помехам. Это делает его надежным в условиях радиоэлектронной борьбы. SCANTER Sphera подходит для защиты прибрежных зон, аэродромов, энергообъектов и других стратегически важных территорий.