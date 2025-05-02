Новый БПЛА это реактивный дрон класса Group 3, способный развивать скорость до 250 узлов (около 460 км/ч) и действовать на высотах от 3500 до 18000 футов (около 1–5,5 км).

Беспилотник может запускаться с земли или с воздуха, включая морские платформы с помощью электрических или пневматических пусковых установок. Его полезная нагрузка включает в себя возможность сброса собственных высокоточных суббоеприпасов Hatchet.

Дрон способен несколько часов работать в режиме патрулирования ("loitering"), что позволяет ему оставаться в зоне наблюдения и поражать несколько разнесенных по расстоянию целей за один вылет. При необходимости, дальность полета можно увеличить в ущерб времени ожидания.

Стоимость одного экземпляра Lumberjack оценивается в диапазоне $75–100 тысяч, что примерно вдвое дешевле ракеты Hellfire и значительно ниже стоимости управляемых артиллерийских снарядов GMLRS (около $150 тысяч за выстрел). При этом беспилотник обеспечивает радиус поражения более 200 миль (около 320 км).

Основные задачи комплекса включают поражение целей, электронную борьбу и разведку. Благодаря конструкции модуля полезной нагрузки, дрон может быть быстро адаптирован под разные миссии. Его применение позволит небольшим подразделениям эффективно поражать удалённые цели без необходимости привлечения авиации.

Lumberjack рассматривается как перспективное средство для современных боевых действий в условиях плотной ПВО и ограниченного доступа к воздушной поддержке. В настоящее время система проходит демонстрационные испытания.