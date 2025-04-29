28 апреля стало известно, что американский авианосец USS Harry S. Truman был вынужден резко изменить курс, чтобы уклониться от ракетного удара йеменской коалиции «Ансурулла». Во время этого маневра с борта корабля упал и был потерян истребитель F/A-18E/F Super Hornet.

Истребитель ВМС США F-18E Super Hornet

По предварительным данным, ракета, запущенная йеменскими силами, следовала по очень низкой траектории, что обеспечило минимальное время предупреждения и не дало американским эсминцам возможности перехватить её. Это уже второй случай, когда ракеты «Ансуруллы» угрожали авианосцу на близком расстоянии после инцидента в октябре 2024 года.

По информации ВМС США, 28 апреля истребитель F/A-18E Super Hornet и связанный с ним тягач упали за борт во время буксировки в ангар авианосца. Экипаж потерял контроль над самолётом, и оба объекта оказались в море. Все члены экипажа были спасены, один моряк получил незначительную травму. Предварительные данные указывают, что резкий поворот корабля для уклонения от огня хуситов мог стать причиной происшествия. ВМС США проводят расследование инцидента, при этом авианосная группа USS Harry S. Truman остаётся полностью боеспособной.

Потеря истребителя F-18 уже не первая, в декабре прошлого года, один из самолётов с того же авианосца был сбит - по версии коалиции «Ансурулла», их силами, по версии ВМС США это был случай дружественного огня. Стоимость одного истребителя F/A-18 оценивается примерно в 60–70 миллионов долларов.

С момента начала эскалации конфликта в октябре 2023 года силы «Ансуруллы» успешно наносят ракетные удары как по западным военным кораблям, так и по израильским наземным объектам, одновременно эффективно поддерживая противовоздушную оборону и сбивая беспилотники MQ-9 Reaper, которые приближаются к их воздушному пространству. За этот период было уничтожено более 20 таких дронов.

Коалиция «Ансурулла» продолжает демонстрировать высокую эффективность в сопротивлении западным военным операциям, нанося удары по американским и израильским целям, а также активно отражая воздушные атаки, что значительно осложняет ситуацию в регионе и усиливает напряженность в ходе продолжающегося конфликта.