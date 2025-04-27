Военно-воздушные силы США объявили о значительном увеличении числа истребителей, базирующихся в Южной Корее.

Истребитель ВВС США F-16CВВС США

На авиабазе Осан, расположенной в 80 километрах от демилитаризованной зоны с КНДР, количество истребителей F-16C/D будет увеличено с 20 до 51. В результате, общее количество американских F-16 на базе достигнет 61 единицы.

Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Осан в Корее

На этой базе уже находились 24 устаревающих штурмовика A-10, которые сейчас постепенно выводятся из эксплуатации из-за невозможности противостоять системам противовоздушной обороны КНДР.

Несмотря на то, что истребители F-16 не обладают технологиями скрытности и имеют ограниченные возможности радиоэлектронной борьбы, они могут оснащаться современным ракетным вооружением класса «воздух-воздух» с дальностью действия, позволяющей поражать цели за пределами прямой видимости.

Вместе с тем, американские ВВС пока воздерживаются от постоянного размещения более современных истребителей пятого поколения F-35A и тяжелых истребителей F-15E и F-22 из-за уязвимости авиабаз для ракетных и артиллерийских ударов КНДР.

ВВС КНДР истребители МиГ-29А и МиГ-29УБ

Предполагается, что в ближайшее время КНДР планирует закупить современные российские истребители, включая значительное количество модернизированных МиГ-29, возможно, свыше 100 единиц, для замены устаревших МиГ-19 и МиГ-21. Кроме того, рассматривается возможность приобретения истребителей пятого поколения Су-57.