Первая партия из 24 ПЗРК "Игла-С" и 100 ракет российского производства была передана индийской армии в рамках более крупной сделки, в соответствии с которой, остальные комплексы будут производиться в Индии. Эта система приобретается для усиления возможностей противовоздушной обороны индийской армии на очень малых дальностях (VSHORAD).

ПЗРК Игла-С

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Индия подписала контракт с Россией в ноябре прошлого года на 120 пусковых установок и 400 ракет. Первая поставка ПЗРК пришла из России, а остальные системы, согласно условиям контракта, будут изготовлены в Индии посредством передачи технологий (ToT) из России индийской компании.

Эти ПЗРК "Игла-С" предназначены для новых штатных формирований противовоздушной обороны армии Индии в высокогорной местности вдоль северной границы. Один полк уже получил эти системы, и другие будут получать их по мере поступления поставок.

Индийская армия уже использует комплексы "Игла-1М" и хочет заменить их на более современное оружие. Благодаря увеличенной дальности перехвата до 6 км «Игла-С» обеспечивает преимущество перед более старыми системами «Игла-1М».

Передача технологий и производство части комплексов "Игла-С" на территории Индии будет способствовать укреплению оборонного промышленного потенциала Индии и содействовать развитию местных технологий. Этот шаг особенно подчеркивает долголетнее и крепкое стратегическое партнерство между Индией и Россией в области военно-технического сотрудничества.