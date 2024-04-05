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Apelsinoff
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
В последние месяцы многие страны мира столкнулись с проблемами в работе GPS, что делает навигацию все менее надежной. В некоторых регионах, жители начинают привыкать обходиться без GPS из-за сбоев в приеме сигналов. Навигационные приложения, спортивные часы и даже приложения для знакомств сообщают неверное местоположение. Капитаны судов жалуются на проблемы с приемом спутниковых сигналов, а некоторые вернулись к использованию более традиционных навигационных средств.

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                                                                            спутник gps

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Система глобального позиционирования GPS, основанная на сигналах, передаваемых на землю 31 спутником США, становится роскошью во все большем количестве регионов. Восточная и Северная Европа, а также некоторые районы Ближнего Востока испытывают серьезные перебои в приеме GPS, в основном из-за идущих конфликтов. 

Есть подозрения, что российские специалисты в Сирии эксплуатируют глушитель GPS из порта Латакия, нарушая прием в Восточном Средиземноморье. В Израиле признают, что нарушают сигналы GPS и что ВВС Израиля используют очень мощный глушитель из своего центра управления на горе Мерон, также поступают и некоторые другие страны. 

Помехи GPS – это не только результат военных операций. Глушители GPS продаются в Интернете по цене от сотен до тысяч долларов и могут нарушить работу сети на больших расстояниях. Слабый радиопередатчик мощностью в один милливатт может нарушить сигнал в радиусе десяти километров.

Помехи осуществляются двумя способами: глушением, при котором происходит блокировка сигналов на определенном расстоянии; и спуфинг, то есть передача ложных сигналов, вводящих устройство в заблуждение относительно его местоположения.

Разработчики системы GPS в компании Stanford Telecommunication, Inc, говорят, что ущерб от отсутствия приема GPS не так уж и мал. Исследования, финансируемые правительством США, показали, что блокировка спутниковых сигналов на месяц обойдется экономике США в 1 миллиард долларов в день. 

Будет очень сложно обойтись без GPS-навигации, но эта реальность уже с нами: в Израиле, штурманам, разучившимся обходиться без GPS, теперь приходится вести корабли в порт тем, что есть. Военно-морская академия США в Аннаполисе вернулась к преподаванию методов навигации, которые были распространены десятилетия назад, таких, как использование секстанта для навигации по Солнцу и звездам

Также наблюдается возврат к старым технологиям, которые служили авиации и судоходству еще полвека назад. Одной из них является корейская технология eLoran, модернизация технологии, разработанной западными военными во время Второй мировой войны, введенная из-за сбоев в работе GPS, которые Северная Корея осуществляла на протяжении десятилетий. В его основе лежат антенны, расположенные в морских портах и передающие сильный сигнал, практически не допускающий помех. Корабли и самолеты определяют свое положение путем перекрестной проверки лучей как минимум из двух точек.

Для вооруженных сил и служб безопасности США работают над созданием защитных слоев, которые сделают военную частоту неуязвимой. Такие компании, как израильская InfiniDome, разрабатывают системы для установки на наземные транспортные средства и БПЛА, предотвращающие глушение GPS.

Для гражданского использования определение местоположения с помощью сотовых антенн все чаще рассматривается как решение для городских населенных пунктов, где имеется высококачественное сотовое покрытие. В настоящее время это существует с низким уровнем точности, в пределах десяти метров. Несмотря на возражения Илона Маска против эксплуатации сети спутниковой навигации на спутниках Starlink, многие страны и научные организации изучают возможность использования этой сети, и политическое давление может заставить Маска пойти на компромисс по этому вопросу. Starlink представляет собой обозримое будущее GPS: низковысотные спутники, способные передавать сильный сигнал, который трудно разрушить.

#gps #навигация #навигационная система #сбои в gps #спутниковые сигналы
Источник: en.globes.co.il
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