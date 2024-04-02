1 апреля – памятная дата для энергетиков Германии, в этот день пятнадцать угольных электростанций: семь буроугольных и восемь каменноугольных будут выведены из эксплуатации.

Германия закрывает угольные электростанции

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Роберт Хабек, министр экономики Германии и яркий представитель партии «зеленых», продолжает «кошмарить» энергетику своей страны проводя радикальную политику в области энергетики. После закрытия атомных электростанций, министр обратил пристальное внимание на угольные электростанции и принял решение закрыть пятнадцать из них.

Почти год назад три последние немецкие атомные электростанции были выведены из строя под руководством Роберта Хабека, который осуществил этот политический акт как кульминацию антиядерной политики «зеленых» партий.

«Зеленые» объясняют прекращение использования угля и атома как необходимость для достижения поставленной для страны цели - выведения Германии на путь нулевой углеродной нейтральности. Как ни странно, в Германии, эта цель ставится выше всех остальных, включая обеспечение надежности поставок энергии.

Сейчас Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом, поскольку все еще не построены обещанные новые газовые электростанции, которые должны были компенсировать недостаток энергетических мощностей взамен выведенных из эксплуатации электростанций. Энергокризис усиливают отказ от дешевого газа из России и взрывы на «северных потоках».

Правительство Германии видит выход в том, что потребление электроэнергии в Германии будет продолжать снижаться из-за сокращения промышленного сектора и соответственно, необходимость в большом количестве энергоресурсов отпадет.

Эти расчеты начинают оправдываться: крупнейшая химическая компания страны BASF объявила о новых сокращениях рабочих мест в Людвигсхафене. Немецкая транснациональная инженерная и технологическая компания Bosch также столкнулась с угрозой сокращения 12 000 рабочих мест. Производитель солнечных батарей Meyer-Burger закрывает свой завод во Фрайберге и переезжает в США в поисках новых возможностей.

Эксперты утверждают, что если экономика Германии не сможет адаптироваться к такому резкому снижению энергетических мощностей быстрее, чем они могут быть заменены возобновляемыми источниками энергии, то это может привести к еще более болезненному экономическому спаду.

Роберт Хабек, несмотря на возможные риски, уверен в правильности своего курса. Он заявил недавно: "Я все понял. Германия впервые в истории идет по правильному пути".

Ситуация на энергетическом рынке Германии остается напряженной, и будущее зависит от того, смогут ли новые технологии и энергетические решения компенсировать закрытие угольных и атомных электростанций. Время покажет, насколько успешным окажется план «зеленых» и какие вызовы придется преодолеть стране на пути к устойчивой и экологически чистой энергетике.