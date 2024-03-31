ВВС США нуждаются в первую очередь, в запасных частях для поддержания воздушных машин в боевой готовности и только потом в новых самолетах.

Истребители F-16 ВВС США

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Для решения этой проблемы ВВС обратились к конгрессу США с требованием выделить дополнительные средства на закупку новых деталей для ключевых воздушных средств. Это показывает, что американские специалисты и эксперты в области авиации считают сохранение боеготовности уже имеющегося авиационного парка более важным, чем приобретение новых самолетов.

По данным портала Defense News, ВВС США запросили у конгресса дополнительные средства в бюджете на 2025 год, в размере 1,5 миллиарда долларов на закупку новых деталей для самолетов. В запросе отмечается, что ради этого ВВС сократили количество новых истребителей, в заявке на приобретение, отказавшись от шести малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения» F-35 и шести истребителей четвертого поколения F-15EX.

В своем обращении к конгрессу ВВС назвали потребность в запасных частях "недостаточно финансируемым приоритетом" и отметили, что требуется значительно больше средств для удовлетворения нужд военной авиации, которые не были учтены в предыдущих сокращенных бюджетах.

Разбивка расходов на детали для различных типов самолетов выглядит следующим образом:

- 564 миллиона долларов на истребители F-16 Fighting Falcon

- Почти 450 миллионов долларов на самолет-заправщик KC-135 Stratotanker

- 195 миллионов долларов на разведывательный самолет RC-135

- 167 миллионов долларов на бомбардировщики B-52H Stratofortress

- Почти 62 миллиона долларов на транспортный самолет HC-130J Combat King

- Почти 61 миллион долларов на истребители F-15E Strike Eagle

- 7 миллионов долларов на транспортный самолет C-130J Super Hercules

Самое крупное финансирование направлено на истребители F-16, что вполне логично, учитывая большое количество этих самолетов в американском военном парке. Заявка учитывает, что ВВС США нуждаются не только в запчастях для старых самолетов, но и для тех, которые активно используются, в том числе транспортных самолетов и самолет-заправщиков.

Выделенные дополнительные средства позволят вернуть на боевое дежурство большое количество самолетов без необходимости производства и закупки новых машин.

США располагают очень обширным парком боевых самолетов, однако многие из них находятся на хранении или используются в минимальном объеме из-за экономии средств. И теперь, в связи с усилением напряженности в мире, командование авиации США приняло решение активировать большую часть своих резервов.

Помимо этого ВВС США хотят получить дополнительные средства на создание новых боевых подразделений для ведения миссий за рубежом. Эти средства будут предназначены для размещения за пределами США 208 истребителей и поддержания их боевой готовности.

Эти новые подразделения будут включать в себя все необходимое для перевода боевых самолетов из запаса в действующую эксплуатацию, включая транспорт, подготовку пилотов, техническое обслуживание и инфраструктуру.

В результате, для ВВС США становится более приоритетным закупка запасных частей и поддержание в состоянии боеготовности уже имеющихся самолетов, чем закупка новых боевых единиц.