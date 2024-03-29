Военно-морской флот Тайваня укрепил свою боевую мощь за счет принятия на вооружение двух дополнительных ракетных корветов класса "Tuo Chiang" - An Chiang и Wan Chiang, построенных на тайваньской верфи Lung Teh. Торжественная церемония с участием президента Тайваня состоялась 26 марта.

быстроходный корвет класса "Tuo Chiang"

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Это событие означает завершение строительства первых шести кораблей этого класса, специально разработанных для асимметричной войны против более крупных противников, таких как ВМС Китайской Народно-освободительной армии. Несколько лет назад правительство Тайваня утвердило проект для строительства до 12 кораблей класса "Tuo Chiang".

Корветы класса Tuo Chiang отличаются передовой технологией низкой заметности и обширным арсеналом вооружения, включая противокорабельные и зенитные ракеты. Класс Tuo Chiang имеет корпус катамарана волнопроницаемого форм-фактора и сниженную внешнюю радиолокационную обнаруживаемость. Он был разработан национальным институтом науки и технологий Чун-Шаня совместно с местным судостроителем Лунг Те.

Каждое судно, начиная со второго в классе, имеет усовершенствованную конструкцию: его общая длина увеличена до 65 метров, а водоизмещение увеличено до 685 тонн. Водоизмещение первого класса составляет около 600 тонн, а общая длина - около 60 метров.

Каждый корвет типа "Туо Чианг" оснащен 76-мм корабельной пушкой ОТО "Мелара" на носовой палубе, зенитными ракетами "Си Сворд II", восемью подзвуковыми противокорабельными ракетами "Сюн Фэн II", восемью сверхзвуковыми средними ракетами "Сюнг Фэн III", дальнобойными ракетами, системой вооружения ближнего боя "Фаланкс", двумя 12,7-мм пулеметами Browning M2HB и двумя торпедными аппаратами надводного корабля Mark 32.

Корветы являются первыми небольшими кораблями ВМС Тайваня, оснащенными оборонительными ракетами. Максимальная скорость каждого из них составляет около 40 узлов, а их скрытность, по сообщениям, имеет радиолокационное сечение, сравнимое с размерами рыболовного судна.

В случае конфликта с НОАК, корветы будут использовать тактику "ударь и убегай", нанося удары по вражеским судам, используя скорость и скрытность для снижения вероятности обнаружения.

Президент Тайваня Цай Инвэнь подчеркнула важность развития и поддержки внутреннего оборонного потенциала, отметив быстрое развитие военно-морского флота как ключевого элемента стратегии безопасности Тайваня.