Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar AKINCI успешно завершил пусковые испытания систем наведения IIR (инфракрасного изображения), боеприпасов MAM-T и MAM-L, разработанных Roketsan.

Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar AKINCI

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Авиабомбы серии MAM (Mini Akıllı Mühimmat – «Умные микробоеприпасы») разрабатывались компанией Roketsan специально для применения в беспилотной авиации. Главной целью проекта являлось создание боеприпасов с высокой боевой эффективностью и малой массой, соответствующей ограничениям существующих БПЛА.

Семейство ракет MAM компании Roketsan состоит из трех версий снаряда – MAM-C, MAM-L и MAM-T. Боеголовки MAM-L IIR и MAM-T IIR дополнены инфракрасной головкой самонаведения (IIR). Тяжелая авиабомба MAM-L (вес 22 кг) оснащена спутниковой навигацией и возможностью применения осколочного или термобарического боезаряда. Дальность полета до 14 км.

MAM-T - эта бомба отличается увеличенными размерами и массой. Максимальный диаметр корпуса бомбы достигает 230 мм, общая длина – 1,4 м. Заявленная масса на уровне 94 кг. В головном обтекателе размещается полуактивная лазерная ГСН. Также бомба оснащена системой инерциальной и спутниковой навигации, которая обеспечивает полет в район цели до включения ГСН.

Об этом в своем сообщении в социальной сети Х (заблокирована в РФ) сообщил генеральный директор Baykar Халук Байрактар. Он подчеркнул, что умные боеприпасы с лазерным наведением являются одними из наиболее экспортируемых боеприпасов Турции и способны поражать цели даже над облаками.

"Огневые испытания MAM-T с использованием IIR-наведения и MAM-L с тепловизионным наведением, проведенные на беспилотном летательном аппарате Bayraktar AKINCI, завершились успешно," - отметил Байрактар.

Следует отметить, что компания Bayraktar AKINCI вчера успешно завершила испытания по пуску сверхзвуковой ракеты IHA-122 компании Roketsan.