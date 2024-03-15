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Apelsinoff
Турция стала значимым игроком на рынке вооружения
Турция за последние пять лет увеличила объем экспорта оружия за рубеж более чем вдвое (на 106%) отмечает институт исследования проблем мира Стокгольма (SIPRI).

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                                                                           дрон Bayraktar

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Турецкая оборонная промышленность продемонстрировала впечатляющее развитие в последние годы и предприняла большие шаги в развитии производства отечественной и национальной продукции. За несколько лет Турция поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж. Согласно предоставленным данным, крупнейшими покупателями турецкого вооружения стали ОАЭ (15%), Катар (13%) и Пакистан (11%).

Увеличение объемов продаж позволило Турции удвоить экспорт оборонной и аэрокосмической продукции с 1,82 миллиарда долларов США в 2017 году до 5,5 миллиарда долларов США в 2023 году. 

Эксперты отмечают, что в период с начала 2020-х годов турецкий военно-промышленный комплекс стал ключевым фактором развития экономики страны, особенно по вкладу в повышение общего научно-технического уровня страны. Турция продолжает привлекать внимание своим быстрым прогрессом в области технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Особое внимание уделяется производству дронов Bayraktar, которые приобрели популярность на рынке вооружения, благодаря участию в мировых конфликтах, особенно поставками на Украину. Турция решительно стремится расширить свое присутствие на международных рынках планируя строительство предприятий по выпуску БПЛА на Украине и других странах.

Помимо знаменитого Bayraktar, другие турецкие компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), Roketsan и ASELSAN тоже играют большую роль в производстве беспилотных летательных аппаратов и систем вооружения.

Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) является значимым производителем БПЛА, а Roketsan и ASELSAN выпускают системы вооружения, причем последняя также производит авионику.

Турция заключила соглашения с 50 странами на поставку 770 беспилотников, включая проекты по производству на Украине, совместное производство в Казахстане и локальную сборку в Индонезии. Недавнее соглашение между Турцией и Саудовской Аравией по совместному производству БПЛА Bayraktar AKINCI стало крупнейшей сделкой экспорта вооружений для Анкары.

#турция #вооружение #bayraktar #турецкие бпла #рынок вооружения #рынок оружия #турецкая военная промышленность
Источник: caliber.az
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Алексей Ломакин
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По моему франция предумала и на выставке продемонстрировали танка маскировку от дронов.На украине были эти подбитые европейские маскированные танки оттуда стащили.Ненадо врать людям типо наши создали ...
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[Zero]
12:17
Не знал, что он в белой версии есть. А так отличный бп, и гарантия 10 лет.
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AlexeiK
12:17
Так самое главное, ты очередные жигули замодил или ты хотел показать , что твоя сборка поддерживает основые тренды ? без трендов скука очередная , очередного мастера жигулей :)
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
erno
12:16
Ты вообще не в тему ответил. Страна, которая только самовосхваляется и самолюбуются очень быстро деградируют . Что мы и видим сейчас. Мир на грани ядерной войны , а вы кричите ой какой Путин молоток....
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Апшеронский скакел
12:12
Так следующие вк с этими же разьëмами будут!
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Red Red
12:11
Будешь смеяться но у него на родине провайдеры ещё карты диалапного доступа ещё продавали буквально недавно, походу чимба их один и покупает
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
swr5
12:09
"Стоит ли сейчас покупать RTX 4090? Если в течение года, вероятно, выйдет RTX 5090." ))) Это стеб такой? Кто в здравом уме будет покупать это переоцененное барахло от куртки с горелыми разъемами.
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
Red Red
12:07
Такого ещё не было сразу 1 звезда я так понимаю это дно?
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Red Red
12:06
Да нет плазма покрасивей будет, этот задрот выбирает под себя убогого
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
OgoGoLog
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