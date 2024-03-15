Турция за последние пять лет увеличила объем экспорта оружия за рубеж более чем вдвое (на 106%) отмечает институт исследования проблем мира Стокгольма (SIPRI).

дрон Bayraktar

реклама

Турецкая оборонная промышленность продемонстрировала впечатляющее развитие в последние годы и предприняла большие шаги в развитии производства отечественной и национальной продукции. За несколько лет Турция поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж. Согласно предоставленным данным, крупнейшими покупателями турецкого вооружения стали ОАЭ (15%), Катар (13%) и Пакистан (11%).

Увеличение объемов продаж позволило Турции удвоить экспорт оборонной и аэрокосмической продукции с 1,82 миллиарда долларов США в 2017 году до 5,5 миллиарда долларов США в 2023 году.

Эксперты отмечают, что в период с начала 2020-х годов турецкий военно-промышленный комплекс стал ключевым фактором развития экономики страны, особенно по вкладу в повышение общего научно-технического уровня страны. Турция продолжает привлекать внимание своим быстрым прогрессом в области технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Особое внимание уделяется производству дронов Bayraktar, которые приобрели популярность на рынке вооружения, благодаря участию в мировых конфликтах, особенно поставками на Украину. Турция решительно стремится расширить свое присутствие на международных рынках планируя строительство предприятий по выпуску БПЛА на Украине и других странах.

Помимо знаменитого Bayraktar, другие турецкие компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), Roketsan и ASELSAN тоже играют большую роль в производстве беспилотных летательных аппаратов и систем вооружения.

Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) является значимым производителем БПЛА, а Roketsan и ASELSAN выпускают системы вооружения, причем последняя также производит авионику.

Турция заключила соглашения с 50 странами на поставку 770 беспилотников, включая проекты по производству на Украине, совместное производство в Казахстане и локальную сборку в Индонезии. Недавнее соглашение между Турцией и Саудовской Аравией по совместному производству БПЛА Bayraktar AKINCI стало крупнейшей сделкой экспорта вооружений для Анкары.