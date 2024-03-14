Из 34 ветряков в норвежском муниципалитете Норд-Одале 15 не работают. Выясняются причины и устраняются последствия

В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике

В Норд-Одале ветряная электростанция Одал, имеющая в эксплуатации 34 ветряные турбины, столкнулась с проблемами ненадежности оборудования, из-за которых на данный момент 15 турбин выведены из строя. Это привело к серьезным финансовым потерям для муниципалитета, который оценивает ущерб в несколько миллионов норвежских крон.

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Новоизбранный мэр Норд-Одала, Одд Кьетил Остванд-Слотте, выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации, отмечая, что это значительно сказывается на муниципальном бюджете, который и так был невелик.

Уменьшение производства электроэнергии влечет за собой уменьшение доходов муниципалитета, который финансово зависит от выработки энергии ветряной электростанцией. Муниципалитет ожидал получить около 20 миллионов норвежских крон в 2024 году, однако из-за проблем с турбинами этот доход может сократиться.

Генеральный директор ветроэлектростанции Одал, Ларс Таллхауг, объяснил, что причиной выхода из строя 15 турбин является повреждение лопастей ветряков, которое было обнаружено в ходе проведения профилактических работ, после жалоб муниципалитета.

«Это производственная ошибка», - говорит Одал Ларс Таллхауг. Он опроверг слухи, что в бетонных фундаментах ветряных турбин обнаружены трещины, по его словам, это неправда. «В бетонном фундаменте трещин нет, но, с другой стороны, трещины обнаружены в самых верхних бетонных элементах башен, которые также будут отремонтированы в этом году», - говорит Таллхауг.

По его заявлению, ремонт и устранение повреждений уже начаты и продолжатся до конца 2024 года. Тем не менее, точная длительность ремонта остается неизвестной. Он отметил, что компания делает все возможное для скорейшего восстановления работы турбин. В ветроэнергетической компании признают, что такая ситуация приводит к потере производства электроэнергии и муниципалитет несет финансовые потери. При нормальной работе производство энергии составит около 530 ГВтч.

Хотя сейчас на станции работают всего 19 турбин, компания утверждает, что они производят электроэнергию в штатном режиме и планируют в ближайшем будущем нормализовать обстановку. Несмотря на текущие сложности, Таллхауг выразил уверенность в том, что усилия по восстановлению турбин идут в правильном направлении.

Ситуация с неработающими ветряными турбинами в Норд-Одале подчеркивает важность регулярного технического обслуживания и контроля за оборудованием в области возобновляемых источников энергии. Это указывает на значимость гарантийных обязательств и сотрудничества с поставщиками для оперативного устранения неисправностей.

Таким образом, проблема с неисправными ветряными турбинами в Норд-Одале представляет собой сложную ситуацию в ветроэнергетике в целом и требует комплексного подхода к решению технических проблем, финансовых потерь и восстановлению производства электроэнергии. Этот случай особенно подчеркивает важность поддержания высоких стандартов технического обслуживания и контроля за оборудованием в сфере возобновляемых источников энергии.