Латвия активно и иногда успешно противостоит контрабанде сигарет. Группа организаторов нелегальной деятельности была задержана благодаря совместным усилиям управления налоговой и таможенной полиции СГД (службы государственных доходов).

Латвия борется с контрабандой сигарет

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Удачно проведенные оперативные мероприятия позволили предотвратить попытку нелегальной поставки в Латвию почти миллиона сигарет с белорусскими акцизными марками. Согласно сообщению представителей СГД латвийскому новостному порталу Rus.LSM.lv это нанесло бы государственному бюджету потенциальный ущерб в размере 165 тыс. евро.

Контрабандные сигареты были обнаружены в тайнике напольного покрытия грузовой фуры, следовавшей из России в Эстонию. Общее количество изъятых сигарет с белорусскими акцизными марками составило 922 040 штук.

Директор управления налоговой и таможенной полиции СГД, Айгар Прусакс, отметил, что основной успех этой операции заключается в том, что были задержаны не только исполнители, но и организаторы преступления. Нарушители законодательства были задержаны в процессе извлечения контрабандных товаров из тайников.

Следом за этим были проведены обыски в нескольких городах Латвии, и в результате было выявлено 11 фигурантов уголовного дела. Пятеро из них были объявлены подозреваемыми, причем трое из этой группы были временно заключены под стражу, но впоследствии им был назначен денежный залог.

Управление налоговой и таможенной полиции СГД возбудило уголовное дело о контрабанде в крупном размере и продолжает активно бороться с незаконной торговлей сигаретами в Латвии.