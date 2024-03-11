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В Италии запретили присылать фотографии с дорожных камер нарушителям ПДД
Италия приняла решение ужесточить правила защиты данных, касающиеся фотографий с дорожных камер. Семьи не должны разрушаться из-за фотографий с камер контроля скорости.

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В Италии, как и в других странах, в последние годы неоднократно случалось, что нарушители правил дорожного движения попадали в неприятные ситуации из-за фотографий с камер контроля скорости, поскольку на фотографиях можно было увидеть других людей, которые, возможно, не обязательно должны были находиться в машине. Говорят, что некоторые браки уже распались по этой причине.

По сообщению газеты Corriere de la Sera от 9 марта 2024 года, согласно новому постановлению Министерства транспорта, фотографии с камер контроля скорости больше не будут направляться нарушителю. Вместо этого предупреждение о штрафе за нарушение ПДД будет доставляться водителям и мотоциклистам непосредственно на их домашние адреса.

Власти сохранят фотографии с автоматических камер, на которых отображены лица, и будут использовать их только в случае возражений со стороны заинтересованных лиц. Это постановление также будет распространяться на иностранных водителей, нарушивших правила на итальянских дорогах.

Указ уже получил одобрение итальянского органа по защите данных Garante della Privacy. Согласно установленным правилам, фотографии, сделанные с помощью дорожных камер, останутся допустимыми, но лица пассажиров должны быть автоматически замаскированы. Кроме того, на фотографиях не должно быть видно номеров других транспортных средств, а записи с камер будут сохраняться лишь в случае выявления нарушений

Италия располагает более чем 11 000 камер контроля скорости, известных как Autovelox, что делает ее лидером среди европейских стран по количеству таких устройств. Согласно сообщению газеты, министр транспорта Маттео Сальвини из правой партии "Лига" провозгласил войну "ловушкам скорости", стремясь предотвратить их использование муниципалитетами в качестве источника дохода и коррупции, а не как средства обеспечения безопасности на дорогах.

#италия #пдд #дорожные камеры в италии #защита персональных данных в италии #правила дорожного движения в италии
Источник: golem.de
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