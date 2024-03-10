Не успели шведы вступить в НАТО, как у них уже начались агрессивные полеты дронов на стратегически важных объектах.

Шведы сообщают о появлении роя неизвестных дронов

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На юге Швеции в субботу вечером и утром воскресенья над особо охраняемыми объектами, включая аэропорт Мальмё и закрытую АЭС Барсебек, были замечены неизвестные дроны, сообщила шведская полиция.

Кроме того, сообщения о «загадочных летающих объектах» поступали из Сведалы, где находится стратегический паромный терминал. Паромный порт обслуживает датский остров Борнхольм, Засниц в Германии и Свиноуйсьце в Польше, последний является частью автомобильного маршрута E65 к югу от Мальме. Дроны также были замечены на железнодорожной станции административного центра Истад.

Эти инциденты могут быть связаны со вступлением Швеции в НАТО, предположил Магнус Кристианссон из Шведского университета обороны в Стокгольме, чьи слова приводит общественная телекомпания SVT.

«Это может быть самый дешевый и простой способ вызвать страх и привлечь внимание после присоединения Швеции к НАТО», - подчеркнул он. По мнению Кристианссона, подобные события могут повториться в ближайшем будущем.

По словам пресс-секретаря полиции Сары Андерссон, «сделанные фотографии дронов будут проанализированы экспертами». В сложившейся ситуации были привлечены шведские вооруженные силы из-за возможной деятельности иного государства.

Андрессон отметила, что наблюдение за дронами в стольких местах одновременно является «необычным» для Швеции. Полеты над аэропортом Мальмё и в районе закрытой электростанции Барсебек запрещены без соответствующего разрешения.