Три оператора мобильной связи Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica Deutschland (O2) должны избавиться от критически важных компонентов китайского происхождения в своих базовых сетях к концу 2025 года.

Департамент МВД Германии уже принял решение запретить Huawei доступ в немецкий Интернет

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В Берлине после скандала с прослушиванием телефонных разговоров о ракетах Taurus, ведущие политики Германии и Евросоюза призывают к решительным действиям против технологий Huawei в новом стандарте мобильной связи 5G. "С увеличением числа кибератак становится очевидной важность безопасной цифровой инфраструктуры," - отметила парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономики Франциска Брантнер.

"Каждый день ожидания делает нас все более уязвимыми. Поэтому федеральному правительству важно принять решение относительно китайских провайдеров, таких как Huawei, и защитить нашу сеть 5G от авторитарного влияния," предупредила политик от партии зеленых.

По мнению представителя парламентской группы СДПГ по внутренней политике Себастьяна Хартманна, необходима систематическая, продуманная стратегия по замене критически важных компонентов Huawei в немецкой сети 5G для уменьшения возможных компрометирующих структурных зависимостей.

Заместитель председателя парламентского блока ХДС/ХСС Андреа Линдхольц требует активных действий от канцлера: «Наши технологические компании должны осознать, что в случае сомнений интересы безопасности должны иметь приоритет над экономическими интересами».

Эти заявления прозвучали несмотря на то, что министерство внутренних дел во главе с министром внутренних дел Германии Нэнси Фейзер уже приняло, решение радикально ограничить доступ Huawei и ZTE в немецкий Интернет. Три оператора мобильной связи Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica Deutschland (O2) должны избавиться от критически важных компонентов китайского происхождения в своих базовых сетях к концу 2025 года. К 2026 году большие города, особенно Берлин, должны стать свободными от китайских компонентов в сетях.