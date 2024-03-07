Шведская компания Saab заключила сделку с Польшей на поставку безоткатных орудий Carl-Gustaf M4 (плечевых гранатометов), сопутствующих боеприпасов и учебного оборудования на общую сумму более $1 миллиарда.

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Шведский ручной противотанковый гранатомёт многоразового применения Carl-Gustaf M4, является безоткатным плечевым орудием четвертого поколения. Carl-Gustaf M4 получил широкое признание со стороны различных стран благодаря своей эффективности.

Гранатомет весит около 7 килограммов и способен стрелять 84-мм боеприпасами, включая противотанковые и противопехотные средства. Он предназначен для поражения бронетехники, укреплений противника, а также для создания дымовых завес.

Обладая эффективной дальностью стрельбы от 300 до 2100 метров, в зависимости от используемых боеприпасов, модификация M4 может похвастаться эргономическими улучшениями для ведения боевых действий в городских условиях, в том числе уменьшенными габаритами и массой

Польша, увеличивая свой военный бюджет после событий на Украине, активно модернизирует свои вооруженные силы. Страна стремится увеличить количество военнослужащих до 300 000 человек, вкладывая средства в различные области обороны, включая приобретение новых технологий и вооружений.

Этот контракт стал самым крупным в истории компании Saab в области вооружений. По соглашению, Saab планирует поставить комплекты оружия на 12,9 миллиарда шведских крон (€1,15 миллиарда) до конца июня, а срок действия контракта охватывает период с 2024 по 2027 год.

Saab также расширяет свою деятельность за пределами Швеции. Компания начала строительство нового завода Carl-Gustaf в Индии, ориентируясь на удовлетворение требований местного рынка. Этот шаг позволит Saab укрепить свои позиции на мировом рынке оборонной промышленности.