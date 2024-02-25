Сокращения затронут программы экологического и энергетического перехода, секторы образования, юстиции и даже обороны.





Действия по сокращению бюджета на 10 миллиардов евро было оглашено правительством Франции в четверг, 22 февраля. Целью сокращения является уменьшение дефицита бюджета после того, как экономический рост не соответствовал ожиданиям.

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Особое волнение вызывают сокращения в размере 2 миллиардов евро, предназначавшиеся на программы экологического и энергетического перехода. Также под сокращение попали ранее запланированные расходы на образование, юстицию, оборону и региональное развитие.

Правительство Франции предупредило о необходимости сократить дефицит бюджета к 2024 году до уровня 4,4% ВВП. На это решение повлиял пересмотр прогнозов экономического роста до 1%, из-за международной напряженности, давления санкций на экономику и замедления роста экономики у ключевых торговых партнеров Франции, таких как Китай и Германия. Власти Франции выразили беспокойство из-за снижения рейтинга французского долга международными рейтинговыми агентствами.

Эти новые сокращения бюджета добавляются к уже запланированным сокращениям на 16 миллиардов евро на 2024 год, в основном из-за постепенного устранения энергетических субсидий, введенных в ответ на резкое увеличение цен на газ и электроэнергию после событий на Украине и последующих санкций.

Решение о сокращениях было принято правительством 18 февраля, и указ об этом был опубликован в официальном журнале Франции. Подпись под документом поставил премьер-министр Габриэль Атталем, который недавно был назначен президентом Эммануэлем Макроном в ходе перестановок в кабинете министров.