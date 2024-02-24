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Финская компания попала в санкционный список США из-за работы с Россией
Финская компания HD-Parts Oy, специализирующаяся на поставках запчастей для грузовиков, оказалась под ударом после включения ее в санкционный список США в связи с ведением бизнеса в России.

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США недавно объявили о введении новых санкций против России, включая более 500 новых ограничений, которые затрагивают российское экономическое управление и компании, поставляющие материалы для оборонной промышленности России. По мнению американских властей, эти новые меры направлены на тех, кто пытается обойти прежние санкции.

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Расположенное в промышленной зоне небольшого финского города Вантаа скромное здание оказалось центром внимания, поскольку именно из него были экспортированы в Россию запчасти для грузовиков на миллионы евро. Спрос на эти запчасти очень высок в России. Многие из поставляемых деталей и узлов подпадают под санкции, установленные Евросоюзом, который считает, что продажа таких запчастей России способствует укреплению экономики страны, что в свою очередь может негативно сказаться на результаты введенных санкций.

Компания из Вантаа категорически отрицает нарушение санкций, так как HD-Parts получает запасные части напрямую с заводов в Китае, Гонконге, Тайване и других стран и у компании нет дел со шведскими автомобильными производителями. Основной объем поставляемых запчастей приходится на шведские грузовики Volvo и Scania.

Согласно заявлению Минфина США, HD-Parts осуществила тысячи поставок запчастей в Россию начиная с 2022 года, и стала одним из ведущих иностранных поставщиков запчастей для российских компаний, занимающихся грузовыми автомобилями.

Поводом для включения компании в санкционный список стало мнение, что шведские грузовики имеют стратегическое значение для российской армии, и нехватка запасных частей в стране является серьезной проблемой для экономики России. Несмотря на включение в санкционный список, компания HD-Parts настаивает, то она соблюдала все необходимые правила и процедуры, связанных с экспортом запчастей.

 

#экономика #финляндия #санкции запада #volvo #грузовики #scania #нарушение санкций
Источник: yle.fi
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