Робот Knightscope K5, который был принят на вооружение в экспериментальном порядке на станции метро Таймс-сквер, оказался неэффективным для работы по поддержанию порядка.

Полиция Нью-Йорка приняла решение уволить бесполезного робота-полицейского. Вместо помощи, робот вызывал беспокойство у граждан, и патрульным приходилось постоянно присматривать за ним, чтобы предотвратить возможные проблемы.

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в свое время с гордостью объявил о приеме робота-полицейского в ряды правоохранительных органов города. Он привлек внимание тем, что робот со стоимостью аренды всего 9 долларов в час значительно дешевле минимальной заработной платы и не требует перерывов на поход в туалет и перекуры. Однако, робот не оправдал ожиданий и стал причиной беспокойства для патрульных.

Совсем недавно произошел инцидент, робот, из этой же серии выпуска, совершил «самоубийство»: врезался в фонтан. В другом случае, свидетель правонарушения пытался вызвать помощь, нажимая кнопку экстренной помощи на роботе, но вместо этого получил грубый приказ уйти с дороги. Оказалось, что роботы даже не были подключены к диспетчеру полиции, сигналы тревоги фактически отправляются к производителю - компании Knightscope. Свидетелю пришлось обратиться за помощью к полиции традиционным способом - по телефону.

В результате этих негативных событий полиция Нью-Йорка решила уволить робота-полицейского и прекратить его использование. Это стало серьезным уроком для правоохранительных органов, которые надеялись на новый золотой век с помощью роботов-полицейских.