Одна из крупнейших в мире, французская нефтегазовая компания TotalEnergies, рассматривает возможность продажи 50% своей доли в портфеле проектов возобновляемой энергетики в США и Европе, включая Грецию.

TotalEnergies ищет консультантов для продажи своих активов в сфере ветроэнергетики и солнечной энергии в США, Испании, Португалии, Франции и Греции. По оценке экспертов, общая стоимость портфеля составляет около $2,5 млрд. Предполагается, что этот план приведет к ряду сделок, возможно, с несколькими покупателями. TotalEnergies отказалась комментировать утечку информации.

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В глобальном масштабе, сектор возобновляемой энергетики обеспокоен ростом цен на энергоносители из-за действующих санкций и увеличением стоимости капитала. По этим же причинам другие энергетические и нефтяные компании, такие как Enel, Repsol и Iberdrola, тоже продали свои доли в ветроэнергетических и солнечных электростанциях, чтобы привлечь средства для финансирования новых проектов.

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В декабре прошлого года TotalEnergies продала 22,5% своей доли в морской ветряной электростанции тайской компании PTT Exploration and Production за $660,54 млн. Стоит отметить, что французская компания обладает значительно большими мощностями по производству низкоуглеродной энергии по сравнению с ее конкурентами. В прошлом году TotalEnergies приобрела полный контроль над компанией Eren, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии, за €3,8 млрд, включая долг.