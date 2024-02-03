В 2023 финансовом году в Финляндии произошел заметный рост числа бизнес-банкротств. Общее количество закрытых компаний составило 2700, что на 26% больше, чем в предыдущем году.

Этот рост является самым высоким с момента финансового кризиса 2009 года, когда банкротами были признаны около 2200 компаний. Представитель компании Asiakastieto Group Oyj, Яакко Норс, специализирующийся на банкротствах, отмечает, что рост почти на 500 банкротств по сравнению с предыдущим рекордом во время финансового кризиса является печальным свидетельством сложного года для финской экономики.

реклама

Общий оборот закрытых компаний приблизился к 2 миллиардам евро, более 8000 сотрудников остались без работы. Норс подчеркивает, что такие процессы имеют серьезные последствия для финской экономики, особенно из-за недостатка растущих компаний или крупных работодателей, способных компенсировать потери от снижения налоговых поступлений.

Пугающей тенденцией в 2023 году стало банкротство крупных фирм в Финляндии, т.к обычно первым банкротился малый бизнес. По данным Asiakastieto, 299 компаний с годовым оборотом не менее одного миллиона евро были объявлены банкротами это намного превысило показатель банкротств в 2022 году, который составил - 190 компаний банкротов.

Кроме банкротств, в прошлом году также наблюдался значительный рост корпоративных дефолтов по платежам. Asiakastieto Oy зарегистрировала около 224 000 записей о неплатежеспособности, а общее количество компаний с задолженностями достигло 44 300, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Норс подчеркивает тревожную тенденцию и предлагает бизнесу и правительству искать выход из сложной ситуации в экономике.