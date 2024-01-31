Полиция утверждает, что бывший руководитель департамента военно-технической политики и развития вооружения Минобороны Лиев украл 1,5 миллиарда гривен.

Лиев стал главным лицом скандала, который разразился в феврале прошлого года, когда стало известно, что армия закупает продукты для солдат по завышенным ценам. Например, яйца стоили армии на треть дороже, чем в супермаркете. Этот скандал привел к отставке Лиева.

реклама

И это не все. В октябре 2022 года Минобороны заключило контракт с компанией «Львовский арсенал» на поставку снарядов. Было оплачено 97 процентов от всей суммы контракта, но боеприпасы так и не были получены армией. В министерстве почему-то не обратили внимание, что «Львовский арсенал» был создан всего несколькими месяцами ранее и не имел опыта торговли оружием. Снаряды должны были быть хорватского производства, а торговля осуществляться с помощью словацкой компании Sevotech. В результате расследования стало ясно, что Лиев и его сообщники пытались поднять цену на поставку боеприпасов, чтобы самим получить прибыль

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Александр Лиев, бывший руководитель департамента военно-технической политики и развития вооружения Минобороны, отрицает свою вину и утверждает, что суд докажет его невиновность.