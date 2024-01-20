Colossus был разработан для взлома шифров немецкой военной разведки. Он использовал фотоэлектрическое считывание символов и был способен обработать большой объем работы за несколько часов, что было значительным достижением для техники того времени.

В честь 80-летия ввода в эксплуатацию компьютера Colossus, игравшим важную роль во Второй мировой войне, британская разведывательная служба GCHQ опубликовала редкие фотографии этого исторического экспоната. На снимках можно увидеть огромную машину, способную расшифровывать зашифрованные сообщения немецкой военной разведки.

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Первоначально Colossus использовал 1500 электронных ламп, позже их число было увеличено до 2500. Компьютер был разработан для расшифровки сообщений, зашифрованных с помощью немецкой шифровальной машины Лоренц. Расшифровка таких сообщений вручную занимала несколько дней или даже недель. Легендарный Colossus мог сделать этот же объем работы всего за несколько часов.

Colossus был способен обрабатывать 5000 символов со скоростью 5 бит в секунду. Он использовал фотоэлектрическое считывание символов, вместо механического, что позволяло существенно увеличить скорость работы. Этот компьютер был великим достижением техники своего времени.

Первый Colossus был построен в 1943 году, а к 1946 году было создано еще девять экземпляров. Существование Colossus держалось в строжайшей тайне до начала 2000-х годов. В 1990-х годах была проведена реконструкция этого компьютера, и в 2007 году он смог расшифровать сообщение, зашифрованное с помощью машины Лоренц, всего за четыре часа. Colossus стал важным прорывом в области компьютерных технологий и оказал мощное влияние на дальнейшее развитие этой отрасли.