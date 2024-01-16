Сеть модной одежды Wormland, объявила о своем банкротстве. Это один из показателей влияния антироссийских санкций на экономику Германии.

Сетевой ритейлер Wormland подал заявление о неплатежеспособности в суд по делам о банкротстве в Ганновере. Причиной этого стали растущие затраты на энергию, логистику, аренду и зарплату персоналу. Суд по делам о несостоятельности назначил адвоката Торстена Гутмана временным управляющим для реструктуризации компании.

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В рамках процедуры банкротства у Wormland есть три месяца, чтобы представить концепцию реструктуризации. Пока компания не сообщила о конкретных решениях и планах на сокращение. Однако ожидается, что двенадцать филиалов временно останутся открытыми. Зарплата сотрудникам будет выплачиваться за счет средств Федерального агентства занятости. Процедуру банкротства планируют завершить к лету.

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Недавно о неплатежеспособности объявила группа универмагов Galeria Karstadt Kaufhof (GKK). Эти случаи банкротства говорят о сложной ситуации в ритейл-секторе Германии и о влиянии неблагоприятной экономической ситуации в Германии на выживаемость компаний.