Шведское охранное агентство MSB призывает граждан запастись наличными минимум на неделю

Что произойдет, если разразится война и цифровые средства оплаты перестанут работать? Этот вопрос подняло шведское издание Svenska Dagbladet. Эксперты призывают шведов быть готовыми снять наличные деньги, так как цифровые средства оплаты могут не работать в случае серьезного кризиса.

реклама

В Швеции использование наличных денег значительно снизилось за последние годы и большинство транзакций осуществляются с помощью банковских карт и смартфонов. Однако Шведское охранное агентство MSB настоятельно рекомендует гражданам запасаться наличными деньгами на случай возникновения кризиса. Это позволит им обеспечить себя необходимыми товарами, такими как еда, лекарства и топливо.

Маркус Мориа, эксперт по безопасности Шведского государственного банка, отмечает, что в условиях войны или серьезного кризиса не все формы электронной оплаты могут быть доступными. Он подчеркивает важность наличных денег в обществе и не советует полностью отказываться от их использования. Роберт Бергквист из банка SEB также поддерживает идею сохранения наличных денег в стране, особенно в контексте возможных повреждений критической инфраструктуры во время войны или кризиса.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В случае недоступности цифровых средств оплаты наличные деньги станут необходимым способом обеспечения платежей и выживания в экстренных ситуациях.