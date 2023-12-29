Германская полиция обратилась к гражданам перед новогодними праздниками, попросив их не нападать на полицейских.





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Немецкая полиция обращается к гостям новогоднего праздника: "Уважайте нашу работу, не нападайте на нас". В преддверии нового года полиция Берлина обратилась к потенциальным участникам возможных беспорядков через социальные сети. В видеоролике, опубликованном на платформе X, глава столичной полиции анонсировал крупнейшую полицейскую операцию за последние десятилетия. Газета "Берлинер Цайтунг" сообщила об этой инициативе.

В видеоролике показаны сцены насилия, которые произошли в канун прошлого Нового года. Были зафиксированы нападения на сотрудников полиции и служб экстренной помощи, горящие баррикады на дорогах и полицейские машины, обстрелянные пиротехникой. В такой непредсказуемой обстановке полиция Берлина обратилась к гражданам с просьбой уважать их работу и не нападать на них.

Женщина-полицейский, представившаяся Анной, в видеоролике обратилась к зрителям. Она попросила уважать полицию и не бросать петарды в службы экстренной помощи. Другой офицер подчеркнул, что лица, совершающие нападения, будут привлечены к уголовной ответственности и им грозит лишение свободы на несколько лет.

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Полицейские Берлина серьезно относятся к обеспечению безопасности во время новогодних праздников и делают все возможное, чтобы предотвратить возможные беспорядки. Они просят граждан быть их партнерами в обеспечении порядка и спокойствия во время праздников. Полиция призывает всех соблюдать законы, чтобы новогодние праздники прошли безопасно и весело для всех.