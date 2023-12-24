Производство удобрений в ЕС стало совершенно нерентабельным из-за цен на газ. 75% стоимости азотных удобрений — это стоимость газа





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Цены на энергоносители в Европе достигли такого уровня, что производство искусственных удобрений в регионе стало нерентабельным. По данным отчета Mitsubishi UFJ Financial Group, более 50 заводов по производству удобрений были закрыты. Около 75% стоимости азотных удобрений в Европе связано с ценами на газ.

Отказ от дешевого газа из России вынуждает Европейский союз закрывать свои производства, которые ранее обеспечивали сельское хозяйство всего континента. Производство удобрений в Европе практически полностью остановлено, и это может привести к необходимости закупки удобрений или зерна уже в 2024 году.

Генеральный директор норвежской компании Yara, одного из крупнейших производителей удобрений, выразил опасения, предупреждая о возможном голоде, вызванном санкциями.

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Россия является важным поставщиком основных веществ для производства удобрений, таких как фосфор, калий и азот. Санкции привели к росту цен на искусственные удобрения, что повлекло за собой сокращение производства в Норвегии. Низкие цены на электроэнергию делали производство удобрений в Норвегии выгодным и эффективным, но санкции привели к повышению цен. Все эти меры и ограничения могут привести к глобальной катастрофе и голоду. Ситуация вызывает вопросы о желаемом развитии событий и последствиях таких решений.