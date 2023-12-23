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Евровидение пытаются бойкотировать из-за участия Израиля
Исландские музыканты потребовали, чтобы страна бойкотировала конкурс песни «Евровидение», если Израилю не запретят участвовать.

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Музыканты из Исландии призывают к бойкоту конкурса песни "Евровидение", если Израилю не будет запрещено участвовать. Ассоциация композиторов и авторов текстов Исландии (FTT), представляющая артистов страны, требует, чтобы национальная телекомпания RUV прекратила участие в шоу, если Израиль останется в конкурсе. Этот призыв схож с ситуацией, произошедшей в 2022 году, когда многие страны потребовали запретить выступление России на "Евровидении". 

В последние годы Исландия достигла относительного успеха на конкурсе, и многие считают, что представитель Исландии Дади Фрейр мог бы победить в 2020 году, если бы конкурс не был отменен из-за пандемии. В следующем году он занял четвертое место. Пропалестинские активисты и группы также призывают к бойкоту, а ирландская телекомпания RTE получила множество писем с просьбой бойкотировать конкурс в следующем году. 

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Израиль занял третье место на "Евровидении" в 2023 году с песней Ноа Кирель "Unicorn". Кирель ранее служил в Армии обороны Израиля. Исландия и Израиль уже подтвердили свое участие в конкурсе в следующем году, который будет проходить в Швеции.

#израиль #исландия #бойкот #евровидение
Источник: news.sky.com
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