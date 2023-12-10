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Apelsinoff
Российские спецслужбы получали доступ к тысячам видеокамер на Украине
Раскрыто, что российские спецслужбы могли иметь доступ к тысячам видеокамер на Украине. Эти видеокамеры были установлены на государственных предприятиях, частных компаниях и объектах критической инфраструктуры

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Согласно отчету радио Свободная Европа, российские спецслужбы в течение многих лет могли иметь доступ к записям с тысяч видеокамер, установленных на Украине и работающих на российском программном обеспечении. Эти устройства были размещены на государственных предприятиях, частных компаниях и объектах критической инфраструктуры, включая Чернобыльскую АЭС. В результате эксперимента, проведенного радио совместно с украинскими исследователями, было установлено, что записи с видеокамер хранятся на серверах, находящихся в Москве и принадлежащих компаниям, связанным с ФСБ России.

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Эксперимент показал, что видеокамеры отправляют запросы на сервера, принадлежащие компаниям, связанным с ФСБ России, прежде чем записи будут загружены на телефоны или компьютеры пользователей. Данные серверы принадлежат телекоммуникационной компании Digital Network и компании ВК, владеющей популярными социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Согласно отчету, российские спецслужбы имели доступ к серверам обеих социальных сетей еще в 2016 году. Кроме того, Digital Network предоставляла услуги подключения к Интернету ФСБ России.

Журналисты отметили, что российская система с программным обеспечением TRASSIR была установлена на Чернобыльской АЭС по крайней мере с 2011 года. После 2014 года, камеры с программным обеспечением TRASSIR были использованы в различных регионах Украины, включая Полтаву, администрации морских портов и горсоветы Харькова, Херсона и Никополя.

 

Раскрытие этой информации вызвало серьезные опасения относительно безопасности и конфиденциальности на Украине. Возможность российских спецслужб иметь доступ к такому большому количеству видеозаписей вызывает вопросы о нарушении суверенитета и национальной безопасности Украины. Если эти записи были использованы для разведывательных или противозаконных целей, это может иметь серьезные последствия для правительства, предприятий и граждан Украины.

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Властям следует принять надлежащие меры для защиты своей критической инфраструктуры и обеспечения конфиденциальности граждан. Также требуется международное внимание к этому вопросу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

#фсб #спецслужбы #видеонаблюдение #видеокамеры #фсб россии
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