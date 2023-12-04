Финские власти назвали главным подозреваемым китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, утверждая, что он протащил якорь по дну Балтийского моря, причинив ущерб.

«Финляндия высказалась в пользу того, что повреждение Балтийского трубопровода было преднамеренным действием китайского корабля», — говорится в недавнем отчете. Министр по европейским делам Финляндии Андерс Адлеркройц выразил сомнение в том, что инцидент был случайным или произошел без ведома Пекина. В интервью в Брюсселе Адлеркройц заявил: «Я не капитан дальнего плавания, но думаю, вы заметите, что тащите якорь за собой на сотни километров. Я думаю, все указывает на то, что это сделано намеренно. Но, конечно, никто еще в этом не признался».

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Расследование по факту разрыва газопровода Balticconnector, соединяющего двух членов НАТО, Финляндию и Эстонию, продолжается. Повреждение произошло примерно 7-8 октября и затронуло трубопровод, а также два телекоммуникационных кабеля, связывающих Эстонию с Финляндией и Швецией.

Финские власти назвали китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear главным подозреваемым. Утверждается, что судно протащило якорь по дну Балтийского моря, в результате чего были повреждены кабели и газопроводы. Якорь весом 6000 килограммов был найден в нескольких метрах от места происшествия.

И Финляндия, и Эстония обратились к китайским властям за содействием в расследовании. Представители двух европейских стран также запросили разрешение на поездку в Пекин для расследования на судне, которое в настоящее время находится на пути в китайский порт.

Адлеркройц воздержался от предположения, одобряет ли китайское правительство действия корабля. Однако он выразил обеспокоенность по поводу возвращения корабля в Китай, заявив: «Если бы я, как капитан, сделал что-то, что не одобрялось китайским правительством, то я был бы обеспокоен возвращением моего судна в Китай». Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил аналогичное мнение, предположив, что капитан корабля, должно быть, понял, что что-то не так, протащив якорь более чем на 180 километров.

Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность по поводу безопасности критически важной подводной инфраструктуры, особенно после предыдущего повреждения газопровода «Северный поток» между Россией и Германией. Усилия по установлению виновных в этих инцидентах не увенчались успехом.

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Адлеркройц подчеркнул необходимость усиления защиты такой инфраструктуры, включая более эффективное наблюдение за подозрительными судами. Однако он признал существующие ограничения в реализации таких мер.