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Илон Маск показал Tesla Bot: гуманоид с технологиями как в электромобилях Tesla

На Tesla AI Day Илон Маск анонсировал Tesla Bot: гуманоида для выполнения простых бытовых задач.
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В рамках мероприятия Tesla AI Day, Илон Маск сделал небольшой анонс еще одного продукта своей компании, а именно Илон рассказал о человекоподобном роботе под названием Optimus.

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Гуманоида Optimus работники компании прозвали Tesla Bot, а поскольку Илон Маск довольно часто высказывал опасения относительно ИИ, гуманоида лишат большой скорости передвижения и силы. В итоге Tesla Bot сможет передвигаться со скоростью не более 8 километров в час, а максимальный вес, котором Optimus сможет манипулировать составит 20 килограмм.  Что касается габаритов самого робота, то его сделают достаточно высоким с ростом 173 сантиметра, а его вес составит 57 килограмм.

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Tesla Bot будет оснащен большим дисплеем на все лицо, а также современным технологиями автоматического пилота, которые уже сейчас применяются в автомобилях Tesla. На гуманоида, предположительно, возложат решение простых бытовых задач по уборки дома и других подобных проблем.  


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Предположительно прототип Гуманоида Optimus покажут публики уже в следующем году.        

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