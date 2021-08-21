Илон Маск показал Tesla Bot: гуманоид с технологиями как в электромобилях Tesla
В рамках мероприятия Tesla AI Day, Илон Маск сделал небольшой анонс еще одного продукта своей компании, а именно Илон рассказал о человекоподобном роботе под названием Optimus.
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Гуманоида Optimus работники компании прозвали Tesla Bot, а поскольку Илон Маск довольно часто высказывал опасения относительно ИИ, гуманоида лишат большой скорости передвижения и силы. В итоге Tesla Bot сможет передвигаться со скоростью не более 8 километров в час, а максимальный вес, котором Optimus сможет манипулировать составит 20 килограмм. Что касается габаритов самого робота, то его сделают достаточно высоким с ростом 173 сантиметра, а его вес составит 57 килограмм.
Tesla Bot будет оснащен большим дисплеем на все лицо, а также современным технологиями автоматического пилота, которые уже сейчас применяются в автомобилях Tesla. На гуманоида, предположительно, возложат решение простых бытовых задач по уборки дома и других подобных проблем.
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Предположительно прототип Гуманоида Optimus покажут публики уже в следующем году.
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