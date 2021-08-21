Компания OnlyFans, которая приобрела всемирную известность в первую очередь за размещения у себя на площадки частного сексуального и откровенно контента, объявила об изменениях своей политики, и о запрете размещения подобного контента начиная с 1 сентября текущего года.

Однако понятия нагота в политики приемлемости контента компании является допустимым. У многих пользователей сервиса, которые зарабатывают на нем деньги возник вопрос, где грань между наготой и запрещенным "сексуально откровенным контентом", однако в OnlyFans пока не дали разъяснений.

Такое решение вызвано возможным судебным преследованием OnlyFans со стороны компаний, которые выдают кредитные карты. Представители сервиса OnlyFans уверяют, что перед добавлением контента, любой пользователь проходит надежную проверку личности, а его контент моделируется как автоматическими системами, так и непосредственно людьми. Несмотря на это у компаний занимающихся обслуживанием кредитных карт в последнее время возникло много вопросов к порнографии и модерации хостов.

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В OnlyFans еще не сказали, что будет с контентом добавленным до введения запрета, а также не дали четких разъяснений, где будет проходить грань, запрещенного и разрешенного контента, однако пообещали это сделать буквально на днях.