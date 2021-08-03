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Предположительно ОЗУ DDR5 появится на рынке в конце текущего года. Новое решение должно существенно увеличить скорость обмена данными. Аналитики предполагают, что большинство пользователей, не станет покупать планки ОЗУ с объемом памяти более 16—32 Гб, однако компания Samsung подготовила решение, которое способно в разы увеличить объем оперативной памяти.

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Около месяца назад в сети появилась информация, что компания Samsung готовит к выходу планку ОЗУ с объемом памяти 512 Гб. Однако как сообщает информационный портал Tom's Hardware после недавней презентации чипов памяти на 24 Гб, компания Samsung может представить на рынок планки ОЗУ DDR5 с объемом памяти до 768 Гб.

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Конечно, такое решение, скорее всего не заинтересует среднестатистического пользователя или геймера, тем более что стоимость таких планок будет далеко не низкой. Очевидно, что новые планки ОЗУ могут заинтересовать владельцев профессионального оборудования, к примеру, в сфере научных расчетов или симуляций, а также может заинтересовать владельцев серверного оборудования. Однако выпуск чипов памяти с объем 24 Гб может ознаменовать снижение стоимости чипов памяти предыдущего поколения.