Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новые микросхемы памяти DDR5 от Samsung увеличивают емкость одной планки до 768 ГБ

Компания Samsung может представить на рынок планки ОЗУ с объемом памяти до 768 Гб уже к концу этого года.
[ ] для раздела Блоги
3
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Предположительно ОЗУ DDR5 появится на рынке в конце текущего года. Новое решение должно существенно увеличить скорость обмена данными. Аналитики предполагают, что большинство пользователей, не станет покупать планки ОЗУ с объемом памяти более 16—32 Гб, однако компания Samsung подготовила решение, которое способно в разы увеличить объем оперативной памяти.

реклама

Около месяца назад в сети появилась информация, что компания Samsung готовит к выходу планку ОЗУ с объемом памяти 512 Гб. Однако как сообщает информационный портал Tom's Hardware после недавней презентации чипов памяти на 24 Гб, компания Samsung может представить на рынок планки ОЗУ DDR5 с объемом памяти до 768 Гб.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
Супердешевая MSI 3070 LHR в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Конечно, такое решение, скорее всего не заинтересует среднестатистического пользователя или геймера, тем более что стоимость таких планок будет далеко не низкой. Очевидно, что новые планки ОЗУ могут заинтересовать владельцев профессионального оборудования, к примеру, в сфере научных расчетов или симуляций, а также может заинтересовать владельцев серверного оборудования.  Однако выпуск чипов памяти с объем 24 Гб может ознаменовать снижение стоимости чипов памяти предыдущего поколения.           

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

samsung новости ddr5 озу ram озу ddr5
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
10
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
56
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
36
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
24
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 56
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
98
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
55
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула за месяц 40 000р
77
Процессоры Ryzen 5000 ощутимо подешевели в РФ – Ryzen 7 5800X на 4000р дешевле рекомендованной цены
49
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
77
Флагманы Xiaomi получили Android 12 на MIUI 12.5
2
Microsoft намекнула на дату выпуска Windows 11
16
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
18
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
39
Биткоин подешевел на 2000 долларов, но аналитики РБК верят в его рост до $65 000 к концу 2021 года
26
На фоне отголосков майнинг-бума GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются наиболее популярными в Steam
46
Модифицированная Tesla Model S Plaid обновила рекорд скорости трассы Laguna Seca
11
59 смартфонов Xiaomi получат Android 12 вместе с MIUI 12.5 или MIUI 13
2
Для популярного мода Median XL к Diablo II в конце августа выйдет крупное обновление
1
Цены на видеокарты продолжат падать и в IV квартале 2021 года на фоне снижения интереса к майнингу
18
DNS пообещала, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT в день старта продаж 11 августа будут в наличии
38
Акции AMD продолжают свой рост пятый день подряд, обновляя максимумы
59
Тепло принятая игроками космическая стратегия Dyson Sphere Program разошлась 1,5-миллионным тиражом
1
Activision Blizzard убрала из WoW Classic анимацию «плевок» на фоне скандала с домогательствами
18
Microsoft показала обновленные приложения Paint и Photos для Windows 11
6

Популярные статьи

Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
81
Как майнить Chia в августе 2021 года
35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
10
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
22
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
14
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
2

Сейчас обсуждают

Olga386
19:49
100% Теперь смогут гордо на коробке рисовать 64 ядра, 128, 100500+. Магия цифр победила здравый смысл.
Революционная архитектура Panther Cove будет предложена компанией Intel к 2025 году
UB3R
19:48
Было бы справедливо, если бы не одно, но. Геймдев во всю использует технологии и психологические приемы, чтобы завлечь и удержать человека в игре. Для бизнеса люди - кошельки на ножках. Так по своей л...
Государственные СМИ Китая сравнили видеоигры с наркотиками, серьёзно обеспокоив разработчиков
t-dirt
19:43
не, я не запрещаю тебе лизать ему дымоход. так что никаких проблем для тебя.
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
t-dirt
19:41
сразу видно что автор новостишки банальный тупица не отличающий бабло от оценки. хотя впрочем таковых 90%. у арно нет таких денех, даже виртуальных. а озвученная сумма всего лишь оценка стоимости его ...
Forbes: Владелец Louis Vuitton теперь самый богатый человек в мире
Miki_Sambrero
19:41
Это стоимость принадлежащих ему акций. Значит хорошо руководит компанией, высокие продажи, акции растут состояние увеличивается.
Forbes: Владелец Louis Vuitton теперь самый богатый человек в мире
Miki_Sambrero
19:39
Сравнить столько продается айфонов за 6 месяцев. Самсунг тащит только бюджетами А серии
Смартфоны Galaxy S21 продаются хуже, чем Galaxy S20
HPDDLXPLD
19:39
Сейчас модно так писать? Буквально недавно мир уводил смартфон Nord 2 от компании OnePlus ?
Новый OnePlus Nord 2 взорвался через 5 дней после покупки
t-dirt
19:38
говёная часть франчайза. был очень разочарован после прохождения. предыдущие фар краи прошёл с удовольствием, даже всеми ругаемый фар край2. а вот фар край5 это откровенная слабенькая поделка без фирм...
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Alex
19:38
For three in-game days, 2 hours and 24 minutes of AFKing, you could earn up to 300 Rep Points or 600 Rep Points with car meet clothing. Level-1 to level-1000 (if you did NOTHING else) would take 166 d...
Игроки в GTA Online придумали простой, но эффективный способ накопления опыта
Дмитрий Жданов
19:36
Ну так если халява, то почему не заняться? А? Наверное потому что майнинг требует вложения денег, времени и сил? Это высокориское и нестабильное занятие? Да нееее, халява, ыыыыыыыы, халява. Майнеры бе...
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем