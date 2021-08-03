Новые микросхемы памяти DDR5 от Samsung увеличивают емкость одной планки до 768 ГБ
Предположительно ОЗУ DDR5 появится на рынке в конце текущего года. Новое решение должно существенно увеличить скорость обмена данными. Аналитики предполагают, что большинство пользователей, не станет покупать планки ОЗУ с объемом памяти более 16—32 Гб, однако компания Samsung подготовила решение, которое способно в разы увеличить объем оперативной памяти.
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Около месяца назад в сети появилась информация, что компания Samsung готовит к выходу планку ОЗУ с объемом памяти 512 Гб. Однако как сообщает информационный портал Tom's Hardware после недавней презентации чипов памяти на 24 Гб, компания Samsung может представить на рынок планки ОЗУ DDR5 с объемом памяти до 768 Гб.
Конечно, такое решение, скорее всего не заинтересует среднестатистического пользователя или геймера, тем более что стоимость таких планок будет далеко не низкой. Очевидно, что новые планки ОЗУ могут заинтересовать владельцев профессионального оборудования, к примеру, в сфере научных расчетов или симуляций, а также может заинтересовать владельцев серверного оборудования. Однако выпуск чипов памяти с объем 24 Гб может ознаменовать снижение стоимости чипов памяти предыдущего поколения.
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