Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В социальной сети Weibo компания Xiaomi выложила краткое демонстрационное видео своего первого игрового смартфона под брендом Redmi, официальная презентация которого состоится через неделю.

реклама

Видео подтвердило некоторую информацию, которая ранее утекла из компании. Новый смартфон Redmi K40 Gaming Edition можно будет приобрести в двух цветах на ваш выбор, он оснащен тройной основной камерой, декоративной подсветкой, а также будет иметь специальную кнопку для использования в играх. По заявлению производителя игровые кнопки способны отработать более 1,5 миллионов нажатий. Также при активации игровых кнопок смартфон переходит в режим с максимальной производительностью.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам





Стоит отметить, что смартфон будет оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 1200, также новый аппарат должен получить AMOLED-дисплей от фирмы Samsung, который будит обновляться на частоте 144 Гц. На дисплее будет небольшой вырез под фронтальную камеру. Аппарат оснастят аккумулятором на 5000 мАч, а также зарядным устройством на 67W. Стоимость смартфона составит примерно 400$, а презентация аппарата состоится на следующей недели.