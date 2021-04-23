Xiaomi показала внешний вид первого игрового смартфона Redmi
В социальной сети Weibo компания Xiaomi выложила краткое демонстрационное видео своего первого игрового смартфона под брендом Redmi, официальная презентация которого состоится через неделю.
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Видео подтвердило некоторую информацию, которая ранее утекла из компании. Новый смартфон Redmi K40 Gaming Edition можно будет приобрести в двух цветах на ваш выбор, он оснащен тройной основной камерой, декоративной подсветкой, а также будет иметь специальную кнопку для использования в играх. По заявлению производителя игровые кнопки способны отработать более 1,5 миллионов нажатий. Также при активации игровых кнопок смартфон переходит в режим с максимальной производительностью.
Стоит отметить, что смартфон будет оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 1200, также новый аппарат должен получить AMOLED-дисплей от фирмы Samsung, который будит обновляться на частоте 144 Гц. На дисплее будет небольшой вырез под фронтальную камеру. Аппарат оснастят аккумулятором на 5000 мАч, а также зарядным устройством на 67W. Стоимость смартфона составит примерно 400$, а презентация аппарата состоится на следующей недели.
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