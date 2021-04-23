Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi показала внешний вид первого игрового смартфона Redmi

В сети появилось видео первого игрового смартфона Redmi
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В социальной сети Weibo компания Xiaomi выложила краткое демонстрационное видео своего первого игрового смартфона под брендом Redmi, официальная презентация которого состоится через неделю.

реклама

Видео подтвердило некоторую информацию, которая ранее утекла из компании. Новый смартфон Redmi K40 Gaming Edition можно будет приобрести в двух цветах на ваш выбор, он оснащен тройной основной камерой, декоративной подсветкой, а также будет иметь специальную кнопку для использования в играх. По заявлению производителя игровые кнопки способны отработать более 1,5 миллионов нажатий. Также при активации игровых кнопок смартфон переходит в режим с максимальной производительностью.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам


Стоит отметить, что смартфон будет оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 1200, также новый аппарат должен получить AMOLED-дисплей от фирмы Samsung, который будит обновляться на частоте 144 Гц. На дисплее будет небольшой вырез под фронтальную камеру. Аппарат оснастят аккумулятором на 5000 мАч, а также зарядным устройством на 67W. Стоимость смартфона составит примерно 400$, а презентация аппарата состоится на следующей недели.  

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi новости redmi redmi k40 gaming edition
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
17
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
105
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
26
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
13
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 105
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti в майнинге Ethereum весьма высок
40
Энтузиаст обнаружил способ покупки видеокарт AMD по рекомендованной цене и был награждён футболкой
17
27 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12.5
1
Вредоносное ПО WhatsApp Pink теперь может автоматически отвечать на ваши сообщения Signal и Telegram
3
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
7
Gigabyte наносит удар по майнерам Ethereum, снижая гарантию видеокарты CMP 30HX за 719$ до 90 дней
22
Новая модификация Grand Theft Auto VI Extreme Mod замедлила GeForce RTX 3090 до 30 fps – тест SH
9
Xiaomi выпустила первую официальную стабильную прошивку MIUI 12.5 для 7 смартфонов
+
В России запущено собственное производство материнских плат на чипсете AMD450
95
Для борьбы с майнерами премьер-министру РФ предложили увеличивать тарифы на электроэнергию
166
Диспетчер задач Windows 10 получит крупное обновление функций
14
Наиболее полная информация о GeForce RTX 3080 Ti – защита от майнеров, 12 Гб памяти и 10240 ядер
19
Новый M1 iPad Pro не оставит шанса Galaxy Tab S8 со Snapdragon 888
11
CNBC: в ближайшее время Bitcoin может обрушиться до 20000-30000$
15
AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF
24
Настольная игра от бывших сотрудников Blizzard собрала нужную сумму на Kickstarter за считанные минуты
5
Bitcoin резко упал в цене – криптовалюта рекордно подешевела за последние 48 дней
52
Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
40
Биткоин никогда не запретят, а криптовалюты пришли надолго – мнение экспертов РБК
69
Владельцы Tesla устроили протест на Шанхайской международной выставке автомобилей
22

Популярные статьи

Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
112
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
104
Разблокируем скрытые настройки БИОС
27
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
32
Известные игровые серии с неопределенным будущим
66
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
17

Сейчас обсуждают

Clocker_F1
18:20
на 1 пост выше все расписано более подробно.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Станислав Крылов
18:19
После Mafia 3 и ремейка 1 части -- ничего хорошего не жду. Если будет, хотя бы, как 2 часть, будет не плохо. До первой части не дотянут!
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
COVID-21
18:19
Дойти-то может и дойдут, но прайс будет х3.
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Clocker_F1
18:19
Суть статьи показать, что при нынешнем дефиците видеокарт можно "пересидеть" этот момент, заменив монитор с более низким разрешением и далее наслаждаться играми. Да можно, как тут отметили, сдвинуть п...
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Svarr51
18:19
Всё верно сказано - кто хотел купить 3070/3080 - купили их без проблем в ноябре/декабре. Остальные просто ноют )
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Bare_Metal
18:16
А чё такого то? Купил новый монитор с хорошей матрицей, мне на нём кодить удобно, в интернеты ходить, цвета правильные, так что не всё в игры упирается.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Clocker_F1
18:15
Я с вами согласен, особенно про ненависть, её слишком много и большинство, попросту, не умеют её контролировать. Можно цивилизованно вести беседу и выражать свою точку зрения без оскорбления других.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Clocker_F1
18:13
зачем утрировать? "некстгет" это то, что сейчас можно приобрести в М.Видео, самые свежие консоли.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Clocker_F1
18:11
Все верно. Покупка Консоли так же является одним из вариантов решения проблемы дефицита видеокарт.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Clocker_F1
18:10
Алкоголь - зло, не стоит.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем